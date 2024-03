Pfeiffer Vacuum Aktie: Die Zukunft bleibt ungewiss!

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 147,90 EUR geschätzt, was 5,92% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 01.03.2024 verzeichnete Pfeiffer Vacuum eine Kurssteigerung um 0,77%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen insgesamt einen Anstieg von 1,29% verzeichnen, was auf eine derzeit relativ optimistische Marktsituation hinweist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel von Pfeiffer Vacuum bei 147,90 EUR liegt. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -5,92% bieten. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Einschätzung und empfehlen entweder die Aktie zu halten oder sogar zu verkaufen.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Pfeiffer Vacuum liegt aktuell bei 1,91. Dieser Indikator zeigt, dass die Analysten insgesamt eher skeptisch gegenüber der Aktie eingestellt sind.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine nicht-positive Einschätzung der Aktie von Pfeiffer Vacuum. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Kursentwicklung in Zukunft in Richtung des Kursziels von 147,90 EUR bewegen wird, oder ob die Meinungen der Analysten sich ändern werden.

