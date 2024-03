Pfeiffer Vacuum Aktie: Neueste Entwicklungen sorgen für Aufregung am Markt!

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird etwa 6,38% unter dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Aktuelle Entwicklungen

Am 22.03.2024 verzeichnete Pfeiffer Vacuum einen Kursanstieg um 0,26%. Das festgelegte Kursziel für das Unternehmen liegt bei 145,86 EUR. Das Guru-Rating für Pfeiffer Vacuum beträgt derzeit 1,91, was unverändert geblieben ist.

Marktentwicklung

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um 0,26%, was einer neutralen Stimmung am Markt entspricht. Die Analysten in den Bankhäusern hatten möglicherweise eine solche Entwicklung erwartet, da die Stimmung eindeutig ist.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 145,86 EUR hat. Dies würde bedeuten, dass Investoren derzeit einen potenziellen Verlust von 6,38% in Kauf nehmen würden. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Drei Experten halten die Aktie für “halten”, während vier Analysten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Weitere vier Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass Pfeiffer Vacuum sofort verkauft werden sollte. Die Zahl der Analysten, die optimistisch sind, beträgt derzeit 0,00%.

Abschließende Bewertung

Das Guru-Rating, das zuvor als “Guru-Rating ALT” bekannt war, bestätigt diese nicht-positive Einschätzung der Aktie von Pfeiffer Vacuum.

