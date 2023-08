Pfeiffer Vacuum: Aktie mit Kursziel von 143,82 EUR

Nach Einschätzung der Analysten ist die Pfeiffer-Vacuum-Aktie momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 143,82 EUR und somit -4,12% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Aktuelle Entwicklung: Am 09.08.2023 unverändert

• Mittelfristiges Kursziel bei 143,82 EUR

• Guru-Rating nun bei 2,09 nach zuvor ebenfalls 2,09

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Pfeiffer-Vacuum-Aktie an der Börse keine Veränderung. Die Ergebnisse der letzten fünf Tage zeigen eine neutrale Tendenz von +0,54%. Der Markt scheint also aktuell relativ ausgeglichen zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Pfeiffer Vacuum wird im Durchschnitt von Bankanalysten auf 143,82 EUR geschätzt. Ein Investment in diese Aktie könnte demnach einen Rückgang um -4,12% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung; es gibt auch Stimmen mit neutraler...