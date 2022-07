Pfeiffer Vacuum Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Für die Aktie Pfeiffer Vacuum aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 26.07.2022, 08:26 Uhr, ein Kurs von 150.8 EUR geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Pfeiffer Vacuum entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Pfeiffer Vacuum weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,36 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 11,85 %. Mit einer Differenz von lediglich 9,49 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein Durchschnitt von 179,04 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 150,8 EUR (-15,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 151,44 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,42 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Pfeiffer Vacuum ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Pfeiffer Vacuum erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pfeiffer Vacuum wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Pfeiffer Vacuum auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

