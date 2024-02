Pfeiffer Vacuum Aktie: Anleger aufgepasst!"

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und ihr wahres Kursziel wird auf 147,90 EUR geschätzt, was einem Rückgang von -4,58% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 02.02.2024 verzeichnete Pfeiffer Vacuum eine Kursentwicklung von +0,13%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Gesamtentwicklung auf -0,13%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 147,90 EUR erreichen wird. Dies bedeutet, dass Investoren derzeit ein Kursrisiko von -4,58% eingehen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige eine neutrale Position einnehmen.

Expertenbewertungen

Drei Experten haben eine neutrale Position eingenommen und die Aktie als “halten” bewertet. Vier Analysten sind der Meinung, dass die Aktie zum Verkauf steht, und vier weitere Experten gehen sogar davon aus, dass Pfeiffer Vacuum sofort verkauft werden sollte. Keiner der Analysten ist derzeit optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Das Guru-Rating, das zuvor als “Guru-Rating ALT” bekannt war, liegt derzeit bei 1,91.

Insgesamt deuten die Einschätzungen der Analysten und Experten darauf hin, dass die Aktie von Pfeiffer Vacuum derzeit als unterbewertet angesehen wird und die Zukunft der Aktie unsicher ist. Anleger sollten dies bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.

