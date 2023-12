Pfeiffer Vacuum Aktie: Anleger aufgepasst!

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von Pfeiffer Vacuum derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -3,59% vom derzeitigen Kurs entfernt. Am 29.12.2023 verzeichnete Pfeiffer Vacuum eine Kurssteigerung von +0,13%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 147,90 EUR. Das Guru-Rating von Pfeiffer Vacuum beträgt nun 1,91 nach 1,91.

Kursentwicklung und Marktoptimismus

Am gestrigen Tag verzeichnete Pfeiffer Vacuum am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,13%. In den vergangenen fünf [...] Hier weiterlesen