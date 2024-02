Peyto Exploration, Development Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Peyto Exploration & Development wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv bewertet. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 positive Bewertungen, 2 neutrale und keine negativen. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", wobei das durchschnittliche Kursziel bei 15,96 CAD liegt. Dies entspricht einer Erwartung von 23,28 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 12,95 CAD. Die Dividendenrendite von Peyto Exploration & Development beträgt aktuell 10,13 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,05 %. In Bezug auf die ausgeschüttete Dividende wird dies als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Peyto Exploration & Development mit 19,59 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,01 Prozent in der "Öl-, Gas- & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich der Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Peyto Exploration & Development.