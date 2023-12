Peyto Exploration, Development Aktie: Ist das wirklich alles?

Die aktuelle Kursentwicklung von Peyto Exploration & Development zeigt gemischte Signale aus charttechnischer Sicht. Der Kurs von 12,25 CAD liegt 0,65 Prozent unter dem GD200 von 12,33 CAD, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,27 CAD, was einen Abstand von -7,69 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Peyto Exploration & Development mit 9,64 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 74,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Betrachtet man die Rendite der Aktie im Vergleich zum Sektor "Energie", so liegt sie mit -0,92 Prozent 0,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" befindet sich die Rendite mit -0,64 Prozent darunter. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten ist hingegen positiv, da 6 Bewertungen mit "Gut", 3 mit "Neutral" und keine mit "Schlecht" vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16,91 CAD, was eine zukünftige Performance von 38,01 Prozent impliziert und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.