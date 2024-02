Pexip Holding ASA Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Pexip Asa-Aktie wurde in den letzten Wochen einer technischen Analyse unterzogen, um die charttechnische Entwicklung des Wertpapiers zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 21,61 NOK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 24,4 NOK liegt, was einem Unterschied von +12,91 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 26,05 NOK, wobei der letzte Schlusskurs um -6,33 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Pexip Asa-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Pexip Asa festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Pexip Asa-Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pexip Asa eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen ein positives Stimmungsbarometer verzeichnet wurde und größtenteils Neutralität an insgesamt vier Tagen festzustellen war. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Pexip Asa beträgt aktuell 60,64, was weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich somit für die Pexip Asa-Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.