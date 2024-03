Pets at Home Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Pets At Home zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -20,95 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -3,33 Prozent, wobei Pets At Home mit 17,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Pets At Home-Aktie bei 324,47 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 266,2 GBP, was einem Unterschied von -17,96 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (281,45 GBP) liegt mit dem letzten Schlusskurs um -5,42 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pets At Home-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pets At Home im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 4,11 % aus, was 0,52 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 4,63 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

In fundamentalen Aspekten ist Pets At Home im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel" unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,16 gehandelt, was einen Abstand von 20 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,41 ergibt. Auf fundamentaler Basis resultiert dies in einer "Gut"-Empfehlung.