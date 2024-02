Pets at Home Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Pets At Home hat kürzlich seine Dividende bekannt gegeben, die bei 4,11 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (4,5 %) ist die Ausschüttung nur minimal niedriger, mit einer Differenz von 0,39 Prozentpunkten. Daher wird die Einstufung derzeit als "Neutral" angesehen.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat im letzten Jahr eine Rendite von -7,1 Prozent erzielt, was 4,89 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -3,6 Prozent, und Pets At Home liegt aktuell 3,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pets At Home-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 14,38 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 282,2 GBP liegt, was eine Abweichung von +1862,45 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 46,9 GBP über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +501,71 Prozent darstellt. Dadurch erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Pets At Home 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" betrachtet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 390 GBP liegt. Dies entspricht einer möglichen Steigerung der Aktie um 38,2 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Pets At Home-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.