Pets at Home Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Pets At Home-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 335,12 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 283,6 GBP liegt, was einer Abweichung von -15,37 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Dagegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 297,6 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht damit nur um -4,7 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Pets At Home durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist Pets At Home derzeit eine Dividendenrendite von 4,11 % auf, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 4,65 % liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Abschließend betrachtet der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pets At Home-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Pets At Home-Aktie basierend auf der technischen Analyse und anderen Faktoren.