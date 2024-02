Pets at Home Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Einzelhändler Pets At Home weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,11 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 338,1 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 290,6 GBP liegt. Dies entspricht einer Differenz von -14,05 Prozent zum GD200 und wird daher als "schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 299,67 GBP, was einem Abstand von -3,03 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Gesamtbewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Pets At Home bei 4,26 liegt, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,85 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich hier eine positive Gesamtbewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im selben Sektor zeigt sich, dass Pets At Home in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,1 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Aktie von Pets At Home, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem Vergleich mit anderen Unternehmen im Sektor.