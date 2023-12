Pets at Home Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Pets At Home verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,06 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 10,85 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt im Durchschnitt 4,61 Prozent, wobei Pets At Home derzeit um 11,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pets At Home mit 3,91 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion als vergleichsweise neutrales Investment.

Das Anleger-Sentiment für Pets At Home zeigt sich insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild und auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien, weshalb Pets At Home in Bezug auf das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet wird.

