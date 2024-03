Pets at Home Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analyse der Aktie Pets At Home zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist derzeit erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pets At Home liegt bei 46,7, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25, der die Kursdynamik über 25 Tage bewertet, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 55,69.

Die Analysten bewerten die Aktie von Pets At Home auf langfristiger Basis als neutral. Von insgesamt 18 Analysten geben 2 eine neutrale Bewertung ab, während keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 390 GBP, was einer positiven Erwartung von 43,07 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pets At Home-Aktie mit einer Entfernung von -17,15 Prozent vom GD200 (329,03 GBP) ein schlechtes Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 288,37 GBP ein schlechtes Signal auf, da der Abstand -5,47 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pets At Home-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.