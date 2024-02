Petrus Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Petrus in den sozialen Medien. Die Stimmung wird daher als neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb hier ebenfalls eine neutrale Bewertung vorliegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Petrus war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative. Auch in den vergangenen Tagen lag der Fokus der Anleger eher auf negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine schlechte Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Petrus-Aktie aktuell bei 40 liegt, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Petrus-Aktie als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,8, was einen Abstand von 90 Prozent zum Branchen-KGV von 50,03 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine gute Empfehlung.