Petrus Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Petrus-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 1,51 CAD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 1,31 CAD lag und somit einen Abstand von -13,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,32 CAD, was einer Differenz von -0,76 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Petrus liegt aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Petrus weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,39). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Petrus-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,91, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich liegt Petrus mit einer Rendite von -44,23 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie", die bei 1,06 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.