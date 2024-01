Petroteq Energy Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Petroteq Energy beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Petroteq Energy.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Petroteq Energy-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 50). Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Petroteq Energy damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Petroteq Energy bei 0,02 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,015 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Abstand von -25 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Petroteq Energy diskutiert. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.