Petroteq Energy Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Das Anleger-Sentiment für Petroteq Energy war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in sozialen Medien, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Petroteq Energy mit 0,015 CAD derzeit um -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 sich auf -25 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Petroteq Energy mit einer Rendite von 58,97 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,95 Prozent. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Petroteq Energy mit 58,02 Prozent signifikant darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Petroteq Energy abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser Faktoren.