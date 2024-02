Petroteq Energy Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Petroteq Energy gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Petroteq Energy derzeit bei 0,02 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 CAD, was ebenfalls zu einem Abstand von -25 Prozent führt und somit auch als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Petroteq Energy in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 58,97 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von -2,64 Prozent, wobei Petroteq Energy mit 61,62 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Petroteq Energy zeigte hierbei interessante Ausprägungen, mit einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" durch die Redaktion.