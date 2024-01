Petrosun Aktie: Das war abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Petrosun diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Petrosun beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung berücksichtigt. Bei Petrosun zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Kommunikation im Internet.

Die technische Analyse der Petrosun-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0.0456 USD lag, was einem Unterschied von -49,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,09 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,04 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+14 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Petrosun.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Einschätzung des aktuellen Zustands eines Titels verwendet. Bei Petrosun beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 42,47 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Petrosun daher unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.