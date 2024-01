Petrolympic Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die technische Analyse von Petrolympic-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,05 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 CAD, was eine neutrale Bewertung ergibt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Petrolympic im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -52,63 Prozent verzeichnet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Petrolympic-Aktien zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Petrolympic auf Basis trendfolgender Indikatoren eine neutrale Bewertung, aber im Branchenvergleich und in Bezug auf die Dividendenpolitik wird die Aktie als schlecht bewertet.