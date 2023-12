Petrolia Aktie: Ist das wirklich normal?

Bei Petrolia gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Petrolia beträgt aktuell 12,5 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich jedoch ein anderes Bild, denn hier wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Petrolia daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den Diskussionen der Anleger gab es keine besonderen Themen in Bezug auf das Unternehmen Petrolia. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +1,47 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -3,05 Prozent, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.