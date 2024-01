Petrolia Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Für die Petrolia-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Petrolia.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Petrolia in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Petrolia ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Petrolia, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Petrolia-Aktie beträgt 4,07 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 4,27 NOK liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,25 NOK, und der letzte Schlusskurs weicht nur um 0,47 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Petrolia basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.