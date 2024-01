Petroleum Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Petroleum wird von Analysten langfristig positiv bewertet. Von insgesamt 4 Bewertungen liegen 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" vor, während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 17,63 CAD, was eine potenzielle Performance von 11,76 Prozent darstellt, da derzeit die Aktie bei 15,77 CAD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Petroleum als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 8,13 liegt es insgesamt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 67,75 im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Petroleum-Aktie derzeit 8,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 15,77 CAD. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Aktie ebenfalls 21,96 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Petroleum-Aktie liegt bei 32,5, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".