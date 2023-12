Petroleum Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Petroleum abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 17,63 CAD, was einem möglichen Anstieg um 13,71 Prozent vom letzten Schlusskurs von 15,5 CAD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energiesektor verzeichnet Petroleum eine Rendite von -11,02 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Aktie mit einer Rendite von -8,21 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,42 deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche als preisgünstig angesehen werden kann, was zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 21 und deutet auf eine "gute" Einstufung hin. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 43,07 eine "neutrale" Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.