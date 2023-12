Petroleum Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Petroleum wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Unterbewertung von 88 Prozent signalisiert. Die fundamentale Analyse stuft die Aktie daher als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Petroleum-Aktie zeigt einen Wert von 7, was auf eine Überverkauftheit hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Petroleum.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 7,34 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies wird durch eine abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild begründet, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Bewertung für Petroleum führt.