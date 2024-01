Petroleum Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Analystenbewertung: Für Petroleum gibt es in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Petroleum. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 17,63 CAD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (15,52 CAD) könnte der Aktienkurs somit um 13,56 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Petroleum-Aktie somit eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Petroleum liegt derzeit bei 12,98 CAD. Dies führt dazu, dass die Aktie als "gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 15,52 CAD lag und somit einen Abstand von +19,57 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 14,59 CAD, was einer Differenz von +6,37 Prozent entspricht und somit ein "gutes" Signal für die Petroleum-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "guter" Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Petroleum 97,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 97 Prozent. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "schlechte" Bewertung.

Anleger: Die Diskussionen über Petroleum in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Petroleum bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "neutral" bewertet wird.

Sollten Petroleum Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Petroleum jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Petroleum-Analyse.

Petroleum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...