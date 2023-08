Petroleo Brasileiro: Warum die Erholung voraussichtlich weitergeht!

Im letzten Quartal 2022 verzeichnete die Aktie des brasilianischen Ölgiganten Petroleo Brasileiro (Petrobras) einen massiven Kursrückgang. Mit Spitzenwert über der 16-Dollar-Grenze hat es der an der Nasdaq notierte Vermögenswert um mehr als 45 Prozent nach unten korrigiert, und erreichte ein Tiefststand bei 8,88 Dollar.

Die Erholungsphase begann Mitte Dezember und gewann im Mai deutlich an Schwung. In der zweiten Junihälfte erreichte die Aktie trotz schwanker Ölpreise ein Hoch von bis zu 15 Dollar, gefolgt von einer kurzen Konsolidierungsperiode mit leichtem Rückgang. Bevor jedoch die 50-Tage-Linie (SMA50) erreicht wurde, kehrten die Anleger bereits Mitte Juli auf den Markt zurück und bestätigten so den Aufwärtstrend seit Anfang Mai.

Kommt eine Rückkehr zum Aufwärtstrend des Jahres 2020?

Aktuell besteht für die...