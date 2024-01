Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der brasilianische Energiekonzern Petroleo Brasileiro wird in einer aktuellen Analyse als unterbewertet eingestuft. Der wichtigste Indikator dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit einem Wert von 25,28 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 25,86 ist. Dies ergibt eine Abweichung von 2 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Petroleo Brasileiro beträgt derzeit 76,19 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Dagegen zeigt der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Petroleo Brasileiro sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis als "Schlecht" bewertet, da der Aktienkurs jeweils um mehr als 8 Prozent vom Durchschnittskurs abweicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Petroleo Brasileiro diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt wird Petroleo Brasileiro basierend auf der fundamentalen und technischen Analyse sowie dem Anleger-Sentiment als unterbewertet eingestuft.