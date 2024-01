Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Bei einer Dividende von 3,99 % liegt die Ausschüttung von Petroleo Brasileiro im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (19,92 %) um 15,93 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Petroleo Brasileiro wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer aktuellen Bewertung des Unternehmens als "Gut" führt.

Unter Berücksichtigung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Petroleo Brasileiro als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 25,28 liegt sie insgesamt 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (28,55).

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes von Petroleo Brasileiro in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz in diesem Zeitraum zugenommen, was zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird.

Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro aufgrund dieser Faktoren eine Gesamtbewertung als "Schlecht".