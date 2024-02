Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 2,29 Prozent und ist damit unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Differenz von -25,79 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Petroleo Brasileiro auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im fundamentalen Bereich wird Petroleo Brasileiro im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 3,91, was einen Abstand von 85 Prozent zum Branchen-KGV von 25,92 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Anleger-Stimmung bei Petroleo Brasileiro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.