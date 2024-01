Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI für die Petroleo Brasileiro liegt bei 75, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die Petroleo Brasileiro bei 62 liegt, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Petroleo Brasileiro beträgt das aktuelle KGV 25, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Petroleo Brasileiro-Aktie ein Durchschnitt von 15,99 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 14,6 EUR, was einer Abweichung von -8,69 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 15,86 EUR (-7,94 Prozent Unterschied) eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie also in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktie von Petroleo Brasileiro zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Petroleo Brasileiro weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.