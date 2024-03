Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Ein Blick auf die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung von Anlegern gegenüber Petroleo Brasileiro in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch mehrheitlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Petroleo Brasileiro weist mit einem Wert von 3,91 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was auf eine Unterbewertung hindeutet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,7, was einem Abstand von 86 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Petroleo Brasileiro im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Dividendenrendite von 2,29 % auf, was 25,97 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 28,27 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), welcher aktuell einen Wert von 16,67 zeigt. Dies bedeutet, dass die Petroleo Brasileiro derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".