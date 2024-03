Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Stimmung und Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Einschätzung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Wir haben uns die Aktie von Petroleo Brasileiro in Bezug auf diese Faktoren genauer angesehen. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,42 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (17 EUR) auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 15,7 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Petroleo Brasileiro-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Petroleo Brasileiro-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 31,58) führen zu einem "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Petroleo Brasileiro eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, was auch zu einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung führt.