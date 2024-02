Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die technische Analyse der Aktie von Petroleo Brasileiro betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird ein RSI-Wert von 43,75 angegeben, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Aspekt, der die Stimmung in Bezug auf die Aktie beeinflusst, ist das Sentiment und der Buzz in sozialen Netzwerken und im Internet. Die Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion vor allem von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Petroleo Brasileiro diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Petroleo Brasileiro derzeit eine Dividendenrendite von 6,9 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,99 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro derzeit neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf den technischen Aspekt als auch das Anleger-Sentiment. Die Dividendenrendite hingegen wird als schlecht eingestuft.