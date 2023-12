Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Petroleo Brasileiro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 15,89 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 15,9 EUR (+0,06 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (16,21 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,91 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Petroleo Brasileiro aktuell 25, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 28. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 3, was eine negative Differenz von -16,02 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Petroleo Brasileiro eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.