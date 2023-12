Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Aktie von Petroleo Brasileiro wird nach einer fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,28 liegt sie 9 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (27,89).

Die Anlegerstimmung gegenüber Petroleo Brasileiro war in den letzten Tagen überwiegend positiv. In den Social Media Diskussionen wurden insgesamt sieben positive und fünf negative Tage verzeichnet. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls hauptsächlich positiv bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Petroleo Brasileiro eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Petroleo Brasileiro von 15,9 EUR als "Neutral" bewertet, da er +0,51 Prozent Entfernung vom GD200 (15,82 EUR) aufweist. Der GD50 beträgt 16,42 EUR, was einen Abstand von -3,17 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Somit erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Signal.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Petroleo Brasileiro bei 3, was eine negative Differenz von -17,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Petroleo Brasileiro eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.