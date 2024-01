Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Was war das denn?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung seiner Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Bewertung hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Bei Petroleo Brasileiro liegt das KGV derzeit bei 25,28, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Einschätzung eines Unternehmens. In den sozialen Medien wurden kürzlich hauptsächlich negative Meinungen zu Petroleo Brasileiro geäußert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung in Bezug auf Petroleo Brasileiro, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 2,38 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Petroleo Brasileiro auf fundamentaler, Anleger- und technischer Ebene.