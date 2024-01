Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von Petroleo Brasileiro wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 25,28 liegt insgesamt 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 28,34. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -3,77 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 15,9 EUR und dem aktuellen Kurs von 15,3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 16,14 EUR um -5,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Die Diskussionsintensität deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen neutral über Petroleo Brasileiro diskutiert, aber vor allem in den letzten ein, zwei Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro sowohl aus fundamentaler, technischer als auch aus Anleger-Sicht eine "Neutral"-Bewertung.