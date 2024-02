Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Einschätzung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Bei der Betrachtung von Petroleo Brasileiro hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Petroleo Brasileiro derzeit bei 16,33 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -2,6 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Petroleo Brasileiro zeigt einen Wert von 23,08, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,24 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Petroleo Brasileiro ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen. Negative Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Einschätzung der Aktie von Petroleo Brasileiro, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.