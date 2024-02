Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Petroleo Brasileiro-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,59 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,35 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,89 Prozent). Somit erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie in beiden Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Petroleo Brasileiro-Aktie mit 2,29 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 28,1 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf die Petroleo Brasileiro-Aktie wird positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Petroleo Brasileiro-Aktie mit einem aktuellen Wert von 3,91 Prozent 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.