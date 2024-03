Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro beträgt 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,69 für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich darunter liegt (ca. 86 Prozent). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Petroleo Brasileiro derzeit bei 16,4 EUR und ist damit um +6,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +0,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" angesehen.

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 2,29 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 28,28 %. Dies stellt eine Differenz von 25,99 Prozentpunkten dar und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Petroleo Brasileiro war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen eher negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.