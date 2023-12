Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Während der letzten Wochen hat die Anzahl der positiven Kommentare über Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Petroleo Brasileiro in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Petroleo Brasileiro derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,11 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Differenz von 17,12 Prozentpunkten erhält die Dividende eine Bewertung von "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro bei 25,28, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Petroleo Brasileiro.

