Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Petroleo Brasileiro im Mittelpunkt der Diskussionen, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Darüber hinaus beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Petroleo Brasileiro, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Petroleo Brasileiro wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es in diesem Zeitraum eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" ist.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Petroleo Brasileiro liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 12,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Petroleo Brasileiro beträgt aktuell 3,91 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 25. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.