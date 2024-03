Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Petroleo Brasileiro: Analyse der aktuellen Finanzkennzahlen

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 2,29 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Petroleo Brasileiro-Aktie anhand des 7-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft wird, da dieser bei 38,46 Punkten liegt. Hingegen wird der RSI25 mit 25,58 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Petroleo Brasileiro mit einem Wert von 3 unter dem Branchendurchschnitt von 27,69, was zu einer Einstufung als unterbewertet und einer "Gut"-Bewertung führt.