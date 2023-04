Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Kursanstieg sorgt für Aufsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die jüngsten Bewertungen der Petroleo Brasileiro – Petrobras Aktie ergaben in der vergangenen Quartalsperiode keine “Gut” – allerdings 11 “Neutral”-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Der langfristige Ausblick für die Aktie wird daher als “Neutral” bewertet. Im letzten Monat gab es ebenfalls keine Empfehlung, die längerfristig geprägte Einschätzung bleibt also bei “Neutral”. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 13,90 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 32,38 Prozent entspricht und somit zur Einstufung von Analysten als “gut” führt.

Aktie von Petrobras übertrifft den Markt

Im letzten Jahr hat die Petroleo Brasileiro – Petrobras Aktie eine erstaunliche Rendite von 70,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Branchenvertretern im Bereich Energie liegt sie damit um beeindruckende...