Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 15,98 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (15,98 EUR) weist eine ähnliche Abweichung von -2,38 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Petroleo Brasileiro zeigt einen überwiegend negativen Trend in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 25,28, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Hieraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Petroleo Brasileiro-Aktie einen Wert von 53,85 für den RSI7 und einen Wert von 58,93 für den RSI25, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.