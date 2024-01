Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Petroleo Brasileiro war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an sieben Tagen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich auf positive Themen gerichtet. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Sentiment-Barometer.

In technischer Hinsicht wird die Petroleo Brasileiro derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,04 EUR, während der Kurs der Aktie (14,4 EUR) um -10,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,82 EUR ergibt eine Abweichung von -8,98 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Petroleo Brasileiro mit 3,99 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (28.07%) auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 76,19 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist Petroleo Brasileiro weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Petroleo Brasileiro auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.