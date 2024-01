Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und auch weniger diskutiert wird als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Petroleo Brasileiro derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 16,05 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,28 derzeit um 11 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,91 EUR liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 15,5 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 16,12 EUR eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.